За полгода татарстанцы подали более 8000 заявок о нарушениях ПДД

С сентября 2024 года жители Татарстана активно используют обновленное приложение «Народный инспектор» для сообщения о нарушениях правил дорожного движения. За это время поступило 8096 заявок, сообщили в Министерстве цифрового развития республики. Наиболее частыми нарушениями, о которых сообщали пользователи, стали проезд на красный свет (3251 заявка), движение по встречной полосе (2132 заявки) и выезд за стоп-линию (1461 заявка).

Приложение охватывает 21 категорию нарушений, семь из которых предусматривают денежное вознаграждение для пользователей. Среди них – невыполнение требования уступить дорогу пешеходу, использование телефона за рулем, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, выезд на встречную полосу и сброс мусора из транспортного средства.

Процесс подачи заявки максимально прост: пользователю достаточно начать съемку, оформить заявку с автоматическим определением местоположения и внести необходимые данные. После проверки заявка направляется в Госавтоинспекцию, и в случае подтверждения нарушения заявитель получает вознаграждение. Наибольшая выплата – 1440 рублей – предусмотрена за видео выезда на полосу встречного движения.

Приложение доступно в магазинах RuStore, Google Play и App Store. С момента его запуска в 2014 году его скачали более 327 тысяч раз.

Обновленная версия приложения была представлена на международном форуме Kazan Digital Week в сентябре 2024 года. Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин лично продемонстрировал его главе республики Рустаму Минниханову. «Народный инспектор» продолжает набирать популярность, позволяя гражданам активно участвовать в обеспечении безопасности на дорогах и способствуя снижению числа нарушений ПДД.

Эксперты отмечают, что такие инициативы не только повышают ответственность водителей, но и вовлекают общественность в процесс контроля за дорожной дисциплиной, делая дороги безопаснее для всех участников движения.