За полгода жители Татарстана сообщили о 4,5 тысячах экологических нарушений

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Республика
24 июня 2024  15:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Жители Татарстана с начала года направили в Минэкологии республики почти 4,5 тысячи обращений по вопросам охраны окружающей среды. Об этом сообщила пресс-служба министерства. 

Граждан волнуют проблемы загрязнения воздуха и водоемов. Больше всего сигналов поступает относительно несанкционированных свалок – они составляют 65% от общего числа. Так, например, сегодня стало известно, что в Татарстане ликвидировали огромную свалку строительного мусора. Местным властям направлено предписание об устранении нарушения.

Обращения поступают по телефону, через платформу обратной связи, систему «Народный контроль» и другие каналы. 2 тысячи сообщений пришлось на мобильное приложение «Школьный экопатруль».

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