За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 114 случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 114 новых случаев заражения COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

«За первые дни января мы сегодня отмечаем прирост недельной заболеваемости на 8%», — добавила спикер.

Авдонина отметила, что в том году заболеваемость снижалась по необъективным причинам, так как люди находились на каникулах и не обращались в поликлиники, поэтому рост числа заражения после праздников был ожидаем.

Ранее «КВ» писали, что в Татарстане был зафиксирован случай одновременного заболевания гриппом и COVID-19. Пациентом является молодой человек, сейчас его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.