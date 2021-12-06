В Казани за выходные в электротранспорте выявили 41 человека без QR-кода

За прошедшие выходные в казанском метро, трамваях и троллейбусах без QR-кода пытались проехать 41 пассажир. Из них в трамваях и троллейбусах контролеры выявили 29 человек, в метрополитене — 12. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Также сотрудники проверяют наличие масок у пассажиров. Только за утро контролеры выявили 87 человек без масок, из них 74 пассажира после замечания надели маски, остальные 13 покинули салон.

Напомним, что с 22 ноября в Татарстане лицам, у которых нет QR-кода запрещено пользоваться общественным транспортом. Ограничения продлятся до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Набережных Челнах на прошлой неделе за неделю 34 человека получили штрафы за проезд без QR-кодов.