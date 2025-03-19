За сутки в Казани произошло 167 ДТП: 4 человека ранены

За последние 24 часа на дорогах Казани зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 4 человека. К счастью, погибших нет. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали на все инциденты и провели необходимые мероприятия.

Среди произошедших ДТП:

Наезд на стоящее транспортное средство с последующим столкновением – причиной стала превышенная скорость.

Наезд на пешехода – пострадавший находился на проезжей части.

Наезд на препятствие – водитель не справился с управлением при перестроении, также была превышена скорость.

Столкновение – водитель двигался по автобусной полосе и проехал на запрещающий сигнал светофора.

Всего за сутки в Казани поступило 167 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них 67 случаев были оформлены в центрах оформления ДТП, а 32 – непосредственно на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции.

Кроме того, за прошедшие сутки задержаны 8 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, и 9 водителей, не имевших права управления ТС. Также в территориальный отдел полиции доставлены 7 граждан по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением ПДД.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, правила маневрирования и не садиться за руль в состоянии опьянения. Пешеходам также рекомендуется быть внимательными при переходе проезжей части и использовать специально оборудованные места.