За сутки в Казани произошло 2 ДТП с пострадавшими

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Город
20 июня 2025  09:03

а последние 24 часа в Казани произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали два человека. По данным ГАИ, оба инцидента связаны с превышением скорости: в первом случае водитель совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части без цели перехода, во втором - столкнулся с припаркованными транспортными средствами.

Всего за отчетный период зарегистрировано 172 обращения о ДТП. Сотрудники дорожной полиции оформили 27 аварий с материальным ущербом на местах происшествий, еще 76 случаев зафиксированы через центры обработки.

Особую тревогу вызывает количество задержанных нетрезвых водителей - 7 человек. Столько же автомобилистов управляли транспортом без соответствующих прав. К административной ответственности привлечены 4 мотоциклиста, 2 велосипедиста и 6 пользователей электросамокатов.

Для дальнейшего разбирательства в отделы полиции доставлены двое граждан, подозреваемых в совершении преступлений. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима и повышенной внимательности на дорогах.

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