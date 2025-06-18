За сутки в Казани произошло 4 аварии с пострадавшими

За последние 24 часа в столице Татарстана произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 4 человека. По данным ГАИ, все инциденты обошлись без летальных исходов.

Среди зарегистрированных случаев: два наезда на пешеходов по вине водителей, не уступивших дорогу, один наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, а также падение пассажира в троллейбусе при резком торможении.

Всего за отчетный период в городе зафиксировано 159 обращений о ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции оформили 22 аварии с материальным ущербом на месте происшествия, еще 82 случая зарегистрированы через центры оформления.

Кроме того, за сутки задержаны 8 автомобилистов, находившихся в состоянии опьянения. Еще четверо управляли транспортом без соответствующих прав.

К административной ответственности привлечены 4 велосипедиста и 2 пользователя электросамокатов, нарушивших правила дорожного движения. Полицейские также доставили в отделы 6 граждан по подозрению в совершении преступлений.