За сутки в Казани зафиксировано три аварии с пострадавшими

По данным столичной Госавтоинспекции, за последние 24 часа на дорогах Казани произошло 135 дорожно-транспортных происшествий. В трех случаях аварии привели к травмам участников движения, однако обошлось без летальных исходов.

Среди наиболее распространенных причин ДТП сотрудники ГИБДД отмечают нарушения при проезде перекрестков, несоблюдение требований дорожных знаков и ошибки при перестроении. На месте происшествий инспекторы оформили 46 случаев с материальным ущербом, еще 63 водителя обратились в центры оформления ДТП.

За отчетный период задержаны 8 человек, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, а также 5 граждан, севших за руль без водительского удостоверения. Административные протоколы составлены на 6 мотоциклистов, 6 велосипедистов и 5 владельцев средств индивидуальной мобильности, нарушивших ПДД.

Кроме того, в рамках оперативной работы полицейские доставили в отделы 4 человек, подозреваемых в совершении преступлений. ГИБДД напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил, особенно в условиях интенсивного городского трафика.