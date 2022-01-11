За время новогодних праздников Татарстан принял 140 тысяч туристов

За время новогодних праздников, в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, Республику Татарстан посетили 140 тыс. туристов. Об этом рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева во время пресс-конференции в кабмине.

«Самыми яркими впечатлениями туристы делятся от посещения Казанского Кремля, острова-града Свияжск, Елабуги, Великого Болгара и Чистополя», — отметила спикер.

Стоит также отметить, что туристический поток в начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос.

Со слов Фазлеевой, несмотря на ограничения меры по распространению коронавируса, загрузка республиканских отелей с 31 декабря по 2 января составила почти 80%, а в остальные дни каникул — 90%.

Ранее «КВ» писали, что в новогодние праздники казанский аэропорт обслужил более 105 тыс. пассажиров. Самыми популярными были рейсы в Москву, Сочи и Краснодар.