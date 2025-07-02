Заболеваемость корью в Татарстане снизилась в четыре раза

В Татарстане заболеваемость корью уменьшилась в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

На данный момент зарегистрировано 55 случаев кори, и чаще всего болеют именно те, кто не сделал прививку.

Роспотребнадзор напоминает, что в республике продолжается вакцинация. На сегодня план по прививкам выполнен на 60%.

Любовь Авдонина подчеркнула, что всем, кто не привит, сделал только одну прививку или собирается в поездку за границу, нужно обязательно сделать прививку от кори. Для этого нужно сделать две прививки.

