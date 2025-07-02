Заболеваемость корью в Татарстане снизилась в четыре раза

news_top_970_100
Республика
2 июля 2025  18:12
Автор:
Елизавета Черкина

В Татарстане заболеваемость корью уменьшилась в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

На данный момент зарегистрировано 55 случаев кори, и чаще всего болеют именно те, кто не сделал прививку.

Роспотребнадзор напоминает, что в республике продолжается вакцинация. На сегодня план по прививкам выполнен на 60%.

Любовь Авдонина подчеркнула, что всем, кто не привит, сделал только одну прививку или собирается в поездку за границу, нужно обязательно сделать прививку от кори. Для этого нужно сделать две прививки.
 

news_right_column_240_400
Новости
Заболеваемость корью в Татарстане снизилась в четыре раза
Торжества в честь Казанской иконы в столице РТ пройдут 20 и 21 июля
Российско-китайский форум «РОСТКИ» пройдет в Казани в третий раз
В Татарстане зафиксировано всего 5 случаев гриппа за неделю
Детские лагеря в Татарстане: как выбрать смену в июле 2025
Детские лагеря в Татарстане: как выбрать смену в июле 2025
Росреестр рассказал, как сохранить участок при невозможности проживания
Сармановский аграрный колледж получит новую технику по нацпроекту
Товарооборот Татарстана с Турцией достиг порядка 5,3 млрд. долларов