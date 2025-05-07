Задержки рейсов в Казани: прокуратура проверяет аэропорт

Татарская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Казани. Помощник прокурора выехал на место, где для пассажиров организована мобильная приемная.

По данным ведомства, задержки коснулись рейсов в Астрахань, Анталию, Волгоград, Москву, Пермь, Стамбул, Ташкент и Шарм-эль-Шейх. Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила о задержках рейсов из Красноярска, Москвы, Улан-Удэ и Худжанда, а рейс из Томска был перенаправлен на запасной аэродром.

«Аэрофлот» также предупредил о возможных отменах и объединениях рейсов из-за введенных ограничений.