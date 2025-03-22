Задолженность по налогам в РТ снизилась на 8% за год

На 1 марта 2025 года общая сумма задолженности по налогам в консолидированный бюджет Татарстана составила 11,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг сократился на 963 млн рублей, или на 8%. Однако с начала января текущего года задолженность увеличилась на 841 млн рублей, что также составляет 8%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Республики Татарстан.

Заместитель министра финансов Алла Анфимова, которая провела совещание с представителями муниципалитетов по вопросам снижения налоговой задолженности, отметила, что наибольшую долю в структуре долга занимает налог на прибыль – 38%. На налог на доходы физических лиц (НДФЛ) приходится 28%, а на имущественные налоги физических лиц – 13%.

Динамика по видам налогов

За год задолженность по НДФЛ сократилась на 444 млн рублей (12%), по имущественным налогам физических лиц – на 327 млн рублей (18%), по налогу на имущество организаций – на 308 млн рублей (29%), а по земельному налогу – на 148 млн рублей (16%).

Однако по некоторым налогам наблюдался рост задолженности. Так, долг по налогу на прибыль увеличился на 139,2 млн рублей (3%), по налогу на профессиональный доход – на 52,8 млн рублей (33%), по упрощенной системе налогообложения – на 50,7 млн рублей (11%), а по транспортному налогу с организаций – на 29,7 млн рублей (13%).

Территориальные различия

Рост задолженности зафиксирован в 15 муниципальных районах, включая Альметьевский, Верхнеуслонский, Пестречинский, Алексеевский, Заинский, Рыбно-Слободский, Лаишевский, Балтасинский, Ютазинский, Спасский, Мамадышский, Атнинский, Тукаевский, Кайбицкий и Мензелинский районы.

В то же время в 28 районах и двух крупнейших городах республики – Казани и Набережных Челнах – наблюдалось снижение налоговой задолженности.