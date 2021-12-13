 Законопроект о QR-кодах в транспорте будет дорабатываться
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Законопроект о QR-кодах в транспорте будет дорабатываться

Ранее Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов в транспорте будет снят с рассмотрения в Госдуме РФ.

Истории
13 декабря 2021  12:31
Автор:
Эдуард Салихов

Минтранс принял совместное решение с Госдумой РФ продолжить доработку законопроекта о введении QR-кодов в транспорте. Об этом сообщает РБК.

Как сообщили РБК в пресс-службе Госдумы, оно учитывает позицию Президента и консультации министра с Председателем Правительства. 

Сообщается, что продолжать работу над законопроектом будут с участием бизнеса. 

Ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов в транспорте будет снят с рассмотрения в Госдуме РФ. 

Напомним, Владимир Путин сказал, что решение о QR-кодах в транспорте нужно тщательно проработать. Президент отметил, что до введения ограничений в общественном транспорте нужно проверить подготовленность транспортной системы к таким изменениям.

Добавим, что в Татарстане лицам, у которых нет QR-кода о вакцинации или медотводе, запрещено пользоваться общественным транспортом. Эти ограничения были введены 22 ноября и продлятся до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике.

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