Жалобы на частные клиники в Татарстане резко увеличились

Количество обращений граждан в контролирующие органы по поводу качества услуг частных медицинских учреждений в Татарстане за последние два года выросло в два раза. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина на пресс-конференции.

По данным ведомства, если в 2022 году было зафиксировано 189 жалоб, то в текущем году их число достигло 350. Особую тревогу вызывает то, что 40% недовольных пациентов обращаются по поводу ненадлежащего оказания стоматологических услуг, включая неправильную диагностику и ошибочные методы лечения, которые привели к ухудшению здоровья.

Значительная часть претензий (20%) связана с отказом медицинских организаций удовлетворять обоснованные требования пациентов. Еще 13% жалоб поступает из-за недостаточного информирования о стоимости услуг, сроках лечения и условиях кредитования. Около 5% обращений касаются законности деятельности частных клиник.

Отдельную проблему представляет рост числа нелицензированных косметологических кабинетов. Как отметила главный государственный инспектор Росздравнадзора по РТ Луиза Гайнутдинова, многие такие услуги оказываются индивидуальными предпринимателями без соответствующего разрешения.

Общероссийская статистика также демонстрирует негативную динамику: за девять месяцев 2024 года количество жалоб на частные медучреждения выросло на 15,5% и достигло 13,8 тысячи. При этом в стране работает 73,5 тысячи частных клиник против 26,3 тысячи государственных. В Татарстане за последнее десятилетие число частных медицинских организаций увеличилось на 10%.