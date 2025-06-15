Жан-Себастьен Ди вернулся в «Нефтехимик»

«Нефтехимик» заключил контракт с 31-летним нападающим Жаном-Себастьеном Ди, сообщает пресс-служба КХЛ. Соглашение с канадским легионером рассчитано на один сезон. Примечательно, что «Нефтехимик» в конце марта объявил об уходе игрока, но в клубе подчеркнули «стороны обсуждают условия будущего контракта».

Сезон 2024/25 второй снайпер «Нефтехимика» завершил с показателем полезности «-25». В 59 встречах нападающий набрал 31 (16+15) очко. Канадский форвард выступает в России с 2023 года: изначально он перешёл в «Металлург», но в декабре с ним расторгли контракт. С рынка свободных агентов легионера забрал «Нефтехимик». В КХЛ Ди успел отыграть 104 матча и набрать 48 (26+22) очков.