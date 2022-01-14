Заразная элита: какой «сувенир» привезут татарстанские бизнесмены из Куршевеля?

Новогодние праздники — это время, когда можно как следует отдохнуть и восполнить силы. Но не все предпочитают заниматься этим дома. Пока большинство россиян доедают салаты с праздничного стола, «высшее общество» выбирает отдых на тусовках в Куршевеле, напрочь забывая об антивирусных мерах. Не исключением стала и татарстанская «элита».

Как проводят каникулы в эпоху ковида республиканские бизнесмены, сдают ли ПЦР-тест те, кто предпочитает пересекать границы на частных самолетах, и завезут ли татарстанские коммерсанты омикрон на Родину – в материале «КВ».

В Альпы за яркими впечатлениями и новым штаммом

Известно, что многие ковид-больные, попавшие в российские больницы в начале пандемии, были из числа вернувшихся столицу после отдыха во французском Куршевеле в начале марта 2020 года. Об этом два года назад писал Reuters.

Сегодняшняя ситуация с вирусом во Франции также оставляет желать лучшего, именно поэтому власти страны в начале этого года ввели ограничения на массовые мероприятия, а через три дня французы, как и татарстанцы, будут предоставлять на входе в рестораны паспорта о вакцинации.

Но если в начале пандемии все говорили о привычном сейчас альфа-штамме ковида, то сегодня французы дарят друг другу новую вариацию вируса — омикрон, который замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков назвал более заразным.

Но ни рост числа заболевших французов, ни новые антивирусные ограничения, вводимые в стране, российских туристов не пугают и уж тем более не отбивают у них желания провести Новый год в Куршевеле, чтобы не только покататься на лыжах, но и поставить хайповую геолокацию.

Фото: © Instagram отдыхающих

Столичные звезды и просто состоятельные люди со всех уголков России со щенячьим восторгом рассказывают о новогодних каникулах в горах, выкладывая сторис и посты в Instagram, на которых видно, что ни о масках, ни о социальной дистанции никто из веселящихся на курорте не беспокоится.

В списке звездных гостей куршевельских ресторанов и Ольга Бузова, и Клава Кока, и Ксения Собчак, которая в своих соцсетях сетует на российских селебрити за неподобающий отдых на вечеринках, ведь Куршевель — это в первую очередь про горы и лыжи, а не про алкоголь и танцы.

От звездных коллег не собирается отставать и «татарстанская элита». Татарстанские бизнесмены тоже не отказывают себе в удовольствие подышать горным воздухом и пропустить по бокальчику-другому на террасе с видом на Альпы.

Среди гостей курорта в этом сезоне был и владелец популярного в Казани шиномонтажа Айдар Исмагилов. От посещения Франции, на территории которой регистрируют случаи омикрона, не отказался и собственник автомобильных компаний Руслан Абдулнасыров, который так улыбчиво записывал юмористические ролики для своих социальных сетей по дороге в горы.

Фото: © Руслан Абдулнасыров и Айдар Исмагилов

На видео видно, что кроме бизнесмена в салоне только стюардесса, а на белых креслах в салоне самолета лежат подушки от Hermes. Передвигается Абдулнасыров явно не эконом-классом, но, как он сам заверил журналиста «Казанских ведомостей», это и не частный самолет.

Основатель турагентства, кафе и дома красоты Алсу Кузнецова, которая делает состояние еще в сфере так называемого «инфоцыганства», тоже посетила Куршевель в эти праздники. Помимо рабочих моментов, о которых бизнесвумен рассказывала в своем Instagram, она также «скучала» со своими подругами из Москвы.

«Все, с кем разговаривал, вернулись с ковидом»: как богатеи жалуются, но не отказываются от тусовок

Глядя на все эти совместные фотографии, вы увидите только лоск богатой жизни, а не маску или социальную дистанцию. Сами отдыхавшие в Куршевеле рассказывали, что бары на курорте маленькие, в них жарко и тесно из-за скопления людей. Однако наших «мажоров» это нисколько не смущает, ведь ни один большой казанский бар не заменит статусностью французских.

«Вообще горнолыжный курорт — это великолепнейшая среда для размножения коронавируса. Там как раз та температура, самая комфортная... Там огромная social life [социальная жизнь]. В этом году был дикий сезон в плане проходимости», — заявлял Reuters годами ранее ресторатор Александр Соркин.

Этот сезон пустующими горными спусками и скучающими официантами в ресторанах тоже не отличился. Казанец Айдар Исмагилов называет Куршевель центром мира, ведь «тут столько народу, столько народу». Его друг Абдулнасыров в своих историях тоже не скрывает, что туристов много и основная их масса — россияне.

Среди куршевельских лыжников в этом году была и «Мисс России-2015» София Никитчук. В своих соцсетях она рассказала, что на курорте ковидом болеют «все через одного», но, чтобы снять с себя подозрения российская красотка, опубликовала отрицательный ПЦР-тест. Впрочем, по фото нельзя сказать, принадлежит ли он самой Никитчук.

Предприниматель из Татарстана Азат Габидуллин тоже поделился инсайдом, что «все, с кем разговаривал и кто был в горах за границей (Франция, Швеция), вернулись с ковидом».

Из Франции в Казань: прошли ли проверку куршевельские тусовщики?

На фоне этих фактов невольно возникает вопрос: а не привезут ли татарстанские коммерсанты в качестве сувенира из Куршевеля омикрон? Хоть наши бизнесмены и утвержают, что от заразы привиты, всем давно известно, что вирус вакцина не останавливает, если контакт с больным был тесным.

Еще вчера Исмагилов праздновал свой день рождения на массовом пиршестве во Франции, а сегодня, вернувшись в Казань, собрал на местный праздник всех сотрудников и коллег. Видимо, владельца шиномонтажей не сильно волнуют миллионные штрафы, которые пачками выписывает Роспотребнадзор организациям, которые, как им кажется, нарушают антиковидные правила.

Надо отметить, что в России омикрон зафиксировали еще в конце прошлого года, но до Татарстана он пока не добрался. Тем не менее, ситуация с распространением нового штамма не может не беспокоить республиканские власти.

Вице-премьер республики Лейла Фазлеева заявила, что в связи с распространением омикрон-штамма в Татарстане ожидается почти четырехкратное увеличение числа заболевших. И это после того, как мы, наконец, начали фиксировать спад количества заразившихся и сворачивать ковидные госпитали.

На сайте госуслуг РФ написано, что россияне, имеющие сертификат о вакцинации, по прилету из-за границы обязательное ПЦР-тестирование не сдают, «достаточно указать данные сертификата COVID-19 в анкете прибывающего». Исключением являются люди, посетившие страны Африки, где ситуация с омикроном совсем плачевная.

В декабре республиканский Роспотребнадзор говорил, что прибывших из-за границы проверяют на ковид в аэропорту «через одного». Сдали ли ПЦР-тесты те, кто вчера толкался в куршевельском баре без масок с такими же «лыжниками», приехавшими со всего мира, остается догадываться.