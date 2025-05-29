Жаркие выходные и дождь в понедельник: какую погоду ждать татарстанцам

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Республика
29 мая 2025  15:08
Автор:
Владислав Косолапкин

Жаркая погода, установившаяся в республике на этой неделе, сохранится и в последние дни мая, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ожидается, что антициклон, принесший жару в регион, сохранит свои позиции, погода в Татарстане 30 и 31 мая будет малооблачной. Ночью 30 мая в регионе ожидается температура воздуха около +12 градусов, на западе — до +17. В течение дня 31 мая столбики термометров поднимутся до +33 градусов. Дождей до конца месяца не ожидается.

Однако первый день лета, 1 июня, принесет изменения в погодных условиях. В воскресенье днем влияние приближающегося атмосферного фронта вызовет кратковременные дожди с грозами и усилением ветра до 15–20 м/с. Температура воздуха в этот день составит от +28 до +33 градусов. Ночью вероятность осадков останется небольшой, температура опустится до +20 градусов.

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