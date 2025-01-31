Завершилась реставрация Дома Оконишникова в Казани

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Город
31 января 2025  12:03

В Казани на улице Муштари успешно завершилась реставрация Дома Оконишникова, который является зданием Союза писателей Татарстана и был построен на рубеже XIX-XX веков. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по охране объектов культурного наследия.

В ходе реставрационных работ были проведены противоаварийные мероприятия, отремонтирован и покрашен фасад, обновлены интерьеры и выполнен ремонт инженерных сетей.

Кроме того, благоустроена и территория вокруг здания. Дом, оформленный в духе романтического модерна, в XIX веке служил в качестве жилья для казанских купцов и меценатов Оконишниковых.

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