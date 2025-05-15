Завтра в Татарстане ожидается потепление с сильным ветром

В Татарстане завтра, 16 мая, метеорологи прогнозируют усиление ветра с порывами до 15–17 метров в секунду. Дневная температура достигнет отметок от +18 до +23 градусов. Как сообщили специалисты Гидрометцентра республики, значительных осадков в ближайшие сутки не ожидается.

Сегодня в ночные часы на отдельных участках Казани возможны кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами. Скорость ветра местами может усиливаться до 15–17 м/с. Столбики термометров в темное время суток опустятся до +7..+9 градусов, а днем воздух прогреется до +20..+22.

В предстоящие выходные погода будет преимущественно без осадков, хотя в субботу днем кое-где возможны небольшие дожди. 17 и 18 мая дневная температура составит +20..+25 градусов, а ночью похолодает до +5..+10.

Напоним ранее МЧС России по РТ объявляло о штормовом предупреждении из-за сильного ветра.