Здание мужской гимназии ХХ века в Тетюшах ждет масштабная реставрация

В городе Тетюши предстоит масштабная реставрация объекта культурного наследия – здания мужской гимназии 1914 года, в котором сейчас располагается Тетюшский государственный колледж гражданской защиты, сообщает Госкомитет РТ по охране памятников.

Здание мужской гимназии, построенное на средства семьи купца Петра Колсанова, открылось в сентябре 1914 года. После революции оно неоднократно меняло назначение: школа, педагогические курсы, техникум, педагогическое училище. С 2015 года в нем работает Тетюшский государственный колледж гражданской защиты.

В ходе реставрации планируется заменить инженерные коммуникации, обновить окна и двери, полы, демонтировать старые и установить новые отмостки вокруг здания, отремонтировать фасад, заменить приборы отопления и благоустроить территорию.

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