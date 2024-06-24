Спиртзавод маркизов Паулуччи в Татарстане взят под государственную охрану ОКН

Комплекс зданий спиртового завода маркиза Паулуччи в деревне Нариман Верхнеуслонского района Татарстана получил статус выявленного объекта культурного наследия. Об этом сообщает комитет РТ по охране ОКН.

Согласно данным проведенной экспертизы, здания завода, принадлежащие муниципалитету и юридическому лицу, сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии.

В состав комплекса зданий спиртового завода маркиза Паулуччи входит двухэтажный дом управляющего конца XIX века, выполненный в эклектичном стиле с элементами средневековой архитектуры. Здание украшено декоративными деталями, такими как люкарны, пинакли, шатры, кованые элементы. Дом управляющего оценивается как ограниченно работоспособный, а спиртохранилище — как аварийное.

«Спиртохранилище – редко встречающийся образец сооружений такого типа. Конструктивное решение перекрытий со вспарушенными кирпичными сводами, опирающимися на кирпичные столбы, уникально для конца XIX века и сооружений данного типологического ряда в Среднем Поволжье. На сегодняшний день – это единственный из известных дошедших до нас образцов. Сохранившиеся конструкции – подлинный источник информации о технологиях строительства сооружений повышенной взрыво- и пожароопасности в сложных геологических условиях в конце XIX столетия», – описывается в заключении.

Деревня Нариман возникла в 1924 году рядом с Гребеневским спиртзаводом, основанным в 1891 году Елизаветой Михайловной Паулуччи, племянницей известного дуэлянта Мартынова. Получив в наследство обширное Свияжское имение, она активно занималась развитием местной промышленности. Ей принадлежали земли в окрестностях сел Шеланга, Гребени, Ташевка, Ключищи и Матюшино.

Спиртзавод маркиза Елизаветы Паулуччи, основанный в 1891 году в деревне Гребени (позже Нариман), был оборудован двумя двигателями общей мощностью 42 лошадиные силы и производил до 100 тысяч ведеров ректификационного спирта в год.

Завод использовал в производстве родниковую воду, поступавшую по трубам из расположенного неподалеку источника. Помимо завода, маркиза построила для себя дом-особняк в средневековом стиле, а также разрешила рабочим строить дома рядом с предприятием.

Объект культурного наследия в целом сохранил свой исторический облик. Подлинные конструкции стен, перекрытий, крыши и шатра дошли до наших дней. Композиция фасадов практически не изменилась, за исключением незначительных утрат элементов террасы со стороны Волги. Планировка здания также сохранила свой исторический вид, несмотря на несколько поздних перепланировок.