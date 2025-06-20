Здание завода Крестовниковых в Казани переделают под апартаменты

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Город
20 июня 2025  16:20

Как следует из документа, размещенного на сайте единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ), проект реставрации и последующей адаптации исторического здания под апартаменты прошел одобрение экспертов.

В качестве застройщика указано ООО «СЗ СМУ 88 АРТ», которая в настоящее время уже занимается реставрацией бывшей конторы завода братьев Крестовниковых.

Само здание завода располагается по адресу Тукая, 113. Он был возведен в 1855 году и являлся первым в городе теариново-свечным заводом. Здание сильно пострадало в 2017 году в результате пожара.

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