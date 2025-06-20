Здание завода Крестовниковых в Казани переделают под апартаменты

Как следует из документа, размещенного на сайте единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ), проект реставрации и последующей адаптации исторического здания под апартаменты прошел одобрение экспертов.

В качестве застройщика указано ООО «СЗ СМУ 88 АРТ», которая в настоящее время уже занимается реставрацией бывшей конторы завода братьев Крестовниковых.

Само здание завода располагается по адресу Тукая, 113. Он был возведен в 1855 году и являлся первым в городе теариново-свечным заводом. Здание сильно пострадало в 2017 году в результате пожара.