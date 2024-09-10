Здоровое питание или опасная игра? Влияние веганства на риск РПП среди молодежи

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Время от времени нас потрясают новости о девочках-подростках, которые в погоне за красотой доводят себя до истощения и едва не погибают на диетах. Так, в Бурятии девушка похудела из-за насмешек парней с 75 килограммов до 37 при росте 185 сантиметров. Она попала в больницу, долго лечилась и все-таки смогла победить болезнь.

Почему подростки морят себя голодом? Как родителям понять, что у ребенка расстройство пищевого поведения? Об этом «КВ» беседуют с врачом-психиатром, заведующей амбулаторно-поликлиническим отделением РКПБ им. акад. В.М.Бехтерева Ольгой Башмаковой.

Когда бить тревогу

- Одна 17-летняя девушка решила, что она полная. При нормальном индексе массы тела (ИМТ) подросток начинает разрабатывать для себя систему питания: сначала исключает из рациона продукты, содержащие быстрые углеводы, затем - жирное мясо, ограничивает потребление молочных продуктов. Начинает активно тренироваться в фитнес-центре: сначала по три раза в неделю, по пять, со временем занятия становятся и вовсе ежедневными. За счет уменьшения потребляемой пищи, интенсивных физических нагрузок и отказа от простых углеводов она стремительно худеет. Родственники бьют тревогу и приводят девушку на консультацию. Выраженных признаков депрессивного состояния психотерапевт не обнаруживает. Да, девушка озадачена собственной внешностью, ее беспокоит то, что о ней подумают окружающие, но нет утраты связи с реальностью. То есть у нее стоит задача привести тело в идеальное по ее собственным представлениям состояние. С ней проводится несколько сеансов рациональной психотерапии. И ребенок понимает, что она немного не права: такая излишняя физическая активность может в дальнейшем ей навредить.

В итоге девушка увлекается чтением литературы по биологии. У нее происходит переоценка ценностей. Она начинает активно интересоваться медициной. Поступает в вуз на медицинский факультет на бюджет. Интенсивность физических нагрузок у нее постепенно снижается. Учеба забирает массу времени. Проблемы с нарушением пищевого поведения у нее решаются. Девушка выходит замуж. Сейчас она многодетная мама, доктор. В данной ситуации не пришлось прибегать к применению психофармакологических препаратов. Такие примеры, к сожалению, единичны. Здесь фактором позитивного прогноза послужила правильная и своевременная реакция семьи.

- А как отличить расстройство от обычного желания подростка быть красивым, нравиться окружающим?

- Действительно, очень сложно иногда бывает отличить болезненное состояние от стремления быть привлекательным или правильно питаться. Родителей должны насторожить следующие моменты. Во-первых, вот это стремление хорошо выглядеть не должно дезадаптировать ребенка: занимать всю его активность, вредить учебе, хобби. Во-вторых, если реальный изъян или дефект внешности у подростка отсутствует, значит, он уделяет этому чрезмерное внимание. Третий момент: присмотритесь, есть ли у подростка признаки нарушения адаптации как в семье, так и в школьной среде. То есть ребенок становится более замкнутым, слишком много времени проводит в спортивном зале или уделяет физической активности дома, вызывает рвоту, прибегает к медикаментозным средствам для коррекции веса. В этом случае требуется консультация психотерапевта или врача-психиатра, а далее стационарная помощь в зависимости от тяжести состояния. Если все зашло настолько далеко, без участия специалистов не обойтись.

Может быть иная ситуация. Например, когда ребенок озадачен собственной внешностью, интересуется диетами, обсуждает их с вами, но его убеждения поддаются коррекции, он продолжает общаться со сверстниками, не изнуряет себя физическими нагрузками. Тогда можно говорить об увлеченности собственной внешностью, моментами, связанными со снижением веса.

«Любой комментарий может вызвать анорексию»

- Почему подростки внезапно отказываются от еды, начинают считать себя полными, в реальности имея нормальный вес?

- Расстройство пищевого поведения (РПП) чаще встречается у подростков и молодежи. Причем у девушек чаще, чем у молодых людей. Сам по себе подростковый возраст - это период повышенной уязвимости психики для различных психологических воздействий. Подростки становятся более самостоятельными. В то же время, наряду с несколько наигранным стремлением к независимости, они очень уязвимы к комментариям, касающимся их внешности. В подростковом периоде часто встречается такой психопатологический синдром, как дисморфофобия. Это опасение какого-либо дефекта в собственной внешности, ощущение, что этот дефект заметен окружающим, обсуждается ими. У человека легко может сформироваться не совсем верная интерпретация собственного тела.

В частности, нервную анорексию способен вызвать любой неосторожный комментарий о том, что он или она, допустим, полные или не соответствуют идеалам текущего времени. То есть дефект в виде повышенной массы тела становится значимым для подростка, и он начинает предпринимать определенные действия для его устранения. А именно: ограничивает себя в приеме пищи или определенных продуктов, начинает прибегать к повышенным физическим нагрузкам. Он стремится соответствовать собственным представлениям о том, как должен выглядеть.

Но дальше могут возникнуть погрешности в диете, которую сам подросток и разработал. Например, съедая больше положенного, по его мнению, он начинает вызывать рвоту, усиливать физические нагрузки. Его вес прогрессивно снижается. И на определенном этапе, когда индекс массы тела (ИМТ) становится ниже критического, наступают необратимые изменения в органах и системах. И даже желание подростка, его окружения вернуться к былым формам и прежнему весу не приносит эффекта.

- Ольга Валерьевна, а что становится причиной булимии?

- Это чуть иное состояние. Подросток озабочен собственным весом, желает выглядеть в соответствии со своими идеальными представлениями. Но в то же время бывают периоды, когда человек не может контролировать количество съеденной пищи, потребляет больше, чем обычно. После этого он обвиняет себя и пытается ликвидировать последствия переедания. Опять же прибегает к рвоте или приему слабительных, мочегонных препаратов. Такие эпизоды представляют опасность для здоровья.

Что делать родителям

- Как родителям вести себя, чтобы не допустить развития булимии или анорексии у подростка?

- Расстройство пищевого поведения (РПП) - это многофакторное состояние. И выделить какой-то один ведущий фактор, в частности, неправильное поведение родителей, будет не совсем корректно. Но важно об этом поговорить. Родителям нужно понять, что ребенок растет, меняет свои представления об окружающем мире. Он стремится к независимости.

В то же время для него очень значимо то, как он выглядит и как окружающие его видят. Если вдруг сам подросток, имея действительно видимые изъяны, начинает рассказывать о том, что ему в себе не нравится, родителям не следует это игнорировать. Важно постараться сесть за стол переговоров и решить эту проблему конструктивно. Но ни в коей мере нельзя это обсуждать в уничижительной или слишком юмористической форме. Неосторожные замечания, колкие фразы могут сильно задевать и способствовать усилению дисморфофобических представлений о себе.

Для того чтобы у человека сформировалось правильное представление о том, как питаться, в семье должны присутствовать культура питания, правильный режим. Должны быть определенные традиции, связанные с приемом пищи. Веганство или отказ от тех или иных продуктов, отсутствие четких представлений о том, что полезно или вредно, все это может привести к нарушениям пищевого поведения, формированию неправильных установок в отношении приема пищи у подростка.

- Как защитить подростков от расстройств пищевого поведения?

- Как бы банально это ни звучало, но семья должна уделять достаточное время ребенку, интересоваться его проблемами и не пропустить этап, когда возникла чрезмерная озабоченность собственной внешностью. Наконец, энергия подростка должна тратиться в мирных целях. Именно семья создает условия для того, чтобы ребенок имел возможность учиться в школе, чтобы у него был определенный круг интересов, сформированный уже к подростковому возрасту, имелись дополнительные активности.