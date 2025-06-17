Зеленодольск готовится к альтернативным решениям при ограничении мобильного интернета

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев на объединенной депутатской сессии акцентировал внимание на необходимости создания резервных каналов связи в условиях вводимого режима «Беспилотная опасность». Особую озабоченность вызывает временное отключение мобильного интернета, которое существенно осложняет рабочие процессы и личное общение жителей.

«Современные реалии требуют новых подходов к обеспечению безопасности. Введенные ограничения мобильной связи, которые многие ощутили сегодня утром, нарушают привычный ритм жизни – от рабочих вопросов до личного общения через мессенджеры», – отметил Афанасьев.

Руководитель муниципалитета предложил конкретные меры по минимизации последствий таких ограничений. В первую очередь речь идет об организации альтернативных точек доступа к интернету через Wi-Fi на предприятиях и в учреждениях. Параметры подключения, включая скорость и лимиты трафика, будут определяться каждой организацией самостоятельно.

Особое внимание уделяется местам массового скопления людей. Афанасьев поручил обеспечить беспроводной интернет на железнодорожном вокзале «Зеленый Дол» и автовокзале города. Эти меры позволят поддерживать связь в критически важных точках транспортной инфраструктуры.

Инициатива получила единодушную поддержку депутатского корпуса. В ближайшее время будет проработан технический аспект создания таких точек доступа с учетом требований безопасности.

Напомним, что сегодняшний режим «Беспилотная опасность» действовал в Татарстане более семи часов – с 3:26 до 10:43. Администрация республики подчеркивает, что ограничения мобильного интернета носят временный характер и направлены исключительно на обеспечение безопасности граждан.