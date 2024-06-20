Земля в РТ пользуется повышенным спросом: в лидерах земельные участки

В Управлении Росреестра по РТ озвучили промежуточную статистику за первые пять месяцев этого года по зарегистрированным договорам купли-продажи объектов недвижимости.

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Республика
20 июня 2024  11:36
Автор:
Дмитрий Смирнов

Так, лидером по продажам среди всех типов недвижимости оказались земельные участки. Ведомство отчиталось, что за пять месяцев в Татарстане на основании ДКП зарегистрировано около 42 тысяч сделок именно по земельным участкам. В прошлом году данный показатель составлял порядка 37 тысяч ДКП. Наблюдаемый рост – 13,6%. Только в мае на основании ДКП было зарегистрировано около 10 тысяч прав на земельные участки, что на 11,3% больше, чем в апреле.  

«Как известно, при покупке объектов недвижимости граждане нередко используют кредитные средства. По нашим данным, в текущем году татарстанцы на 11% чаще, чем в прошлом, брали в ипотеку именно земельные участки – всего на данные объекты недвижимости нашим ведомством зарегистрировано около 17 тысяч ипотек», - рассказала заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Также в Росреестре РТ отметили, что по сравнению с прошлым годом в этом зафиксирован значительный спрос и на квартиры в новостройках, приобретаемым по договорам участия в долевом строительстве. Например, если в прошлом году с января по май Росреестром республики было зарегистрировано 6,8 тысяч ДДУ, то в этом – уже около 9,9 тысяч. Соответственно, увеличение составило почти 45%. Однако и в апреле текущего года, и в мае существенных изменений по количеству ДДУ не произошло: было зарегистрировано по 2,8 тысяч ДДУ.

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