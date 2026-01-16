Жилинспекция РТ начнет внеплановые проверки УК с низкими оценками от жителей

Республика
16 января 2026  17:20

В Татарстане запущена система мониторинга работы управляющих компаний, основанная на оценках самих жителей. Татарстанцы через Портал госуслуг или приложение «Услуги РТ» могут поставить оценку своей УК по качеству содержания дома, ремонта и оказания коммунальных услуг.

Эти данные анализируются аппаратом Уполномоченного по правам человека в республике. УК, набравшие менее трёх баллов, попадают в «красную зону». Результаты ежемесячно направляются в Кабмин, Жилинспекцию и местные исполкомы.

Глава ведомства Сария Сабурская и главный жилищный инспектор Александр Тыгин проводят совместные совещания, на которые в онлайн-формате приглашают руководителей «троечных» управляющих компаний.

Важным итогом этой работы стало расширение полномочий Жилинспекции. С этого года инспекторы будут проводить внеплановые проверки всех УК, получивших от жителей оценку ниже трёх баллов. В ноябре прошлого года такой оценкой воспользовались более 5 тысяч раз, чаще всего жители жаловались на грязь в подъездах, состояние ремонта и качество управления домом.

