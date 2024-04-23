Жилищный вопрос, отцовство и выплаты: какие проблемы бойцов СВО помогает решить Госюрбюро Татарстана

Еженедельно в филиале фонда «Защитники Отечества» Татарстана проводятся бесплатные консультации для семей участников специальной военной операции.

Госюрбюро проводит консультации по волнующим вопросам. Например, бойцов СВО и членов их семей чаще всего беспокоят проблемы с получением единовременной выплаты, прохождением военно-врачебной комиссии и установлением отцовства.

Есть татарстанцы, которые обращаются за помощью в открытии некоммерческого фонда или в жилищном вопросе.

Обратившимся не просто разъясняют правовые нормы, но и помогают подготовить заявления в нужные органы.