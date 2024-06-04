Жилой массив «Чебакса» в Казани может получить статус объекта культурного наследия

Казанский жилой массив «Чебакса», расположенный в Советском районе города, может быть включен в список объектов культурного наследия (ОКН).

Соответствующий приказ в данный момент проходит антикоррупционную экспертизу. После установления границ территории будет определен особый режим использования земли. Это подразумевает возможность проведения археологических работ с целью изъятия исторических находок, а также проведение мероприятий по музеефикации объекта. При этом доступ на территорию для граждан будет обеспечен.

«Чебакса» вошла в состав Советского района Казани в 2008 году. Ранее она была частью Высокогорского и Столбищенского районов, а также Чебаксинского сельсовета Казанского района. Согласно официальным данным, жилой массив был основан еще в 1557 году. Он расположен на реке Киндерке.

Включение в список ОКН позволит сохранить историческое наследие Казани и обеспечить его дальнейшее изучение и музеефикацию.

