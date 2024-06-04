Жилой массив «Чебакса» в Казани может получить статус объекта культурного наследия

news_top_970_100
Город
4 июня 2024  17:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанский жилой массив «Чебакса», расположенный в Советском районе города, может быть включен в список объектов культурного наследия (ОКН). 

Соответствующий приказ в данный момент проходит антикоррупционную экспертизу. После установления границ территории будет определен особый режим использования земли. Это подразумевает возможность проведения археологических работ с целью изъятия исторических находок, а также проведение мероприятий по музеефикации объекта. При этом доступ на территорию для граждан будет обеспечен.

«Чебакса» вошла в состав Советского района Казани в 2008 году. Ранее она была частью Высокогорского и Столбищенского районов, а также Чебаксинского сельсовета Казанского района. Согласно официальным данным, жилой массив был основан еще в 1557 году. Он расположен на реке Киндерке.

Включение в список ОКН позволит сохранить историческое наследие Казани и обеспечить его дальнейшее изучение и музеефикацию.
 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Бесплатное обучение по нацпроекту в Татарстане прошло 35 тысяч человек
Татарстан выделил на летний отдых детей 2,5 млрд рублей
Рустам Минниханов встретился с Патриархом Кириллом
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются грозы и град
Жилой массив «Чебакса» в Казани может получить статус объекта культурного наследия
В Царево Village произошло отключение электроэнергии из-за удара молнии
Граппа Любэ станет хедлайнером Сабантуя в Чистополе
В Казани продают особняк XIX века, где жил Салих Сайдашев