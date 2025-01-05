Зимняя Казань в объективе: спутниковые снимки от «Роскосмоса»

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Россия/Мир
5 января 2025  11:27

Государственная корпорация «Роскосмос» поделилась спутниковыми фотографиями нескольких российских городов, включая зимнюю Казань, через свои социальные сети.

Снимки в рамках новогоднего проекта представлены в последовательности, начиная с Магадана на востоке и заканчивая Калининградом на западе страны.

Спутниковое фото казанского пейзажа, полученное с аппарата «Ресурс-П», стало частью серии снимков, в которую также вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодар — города, находящиеся в одном часовом поясе. Некоторые изображения были сделаны с использованием другого спутника — «Канопус-В».

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