Житель Альметьевска стал жертвой мошенничества с криптовалютой на 3 млн рублей

Житель Альметьевска лишился более 3 миллионов рублей в результате мошеннической схемы, связанной с криптовалютой. Об этом сообщило МВД по Республике Татарстан.



Мужчина наткнулся на телеграм-канал, посвященный инвестициям в криптовалюту, через известные профильные сайты. Администратор канала, выдавая себя за «успешного трейдера», проводила обучающие сессии по биржевой торговле, разъясняя цели и задачи сделок. В ходе общения она назначила мужчине куратора, который стал его наставником.



Куратор убедил мужчину установить несколько приложений для торговли криптовалютой на своем мобильном телефоне и активно помогал ему в проведении сделок. Первая инвестиция обернулась значительной суммой — 3,1 миллиона рублей. Для этого мужчина оформил два кредита в разных банках и перевел средства на биржу. Куратор демонстрировал ему графики и курсы, создавая иллюзию успешной торговли.



Следуя указаниям куратора, мужчина также приобрел автономный криптокошелек для управления своими активами и перевел туда все деньги. Однако, когда он решил вывести средства, он обнаружил, что чат в телеграм-канале был удален, а куратор заблокировал его контакт.



Общий ущерб составил 3 161 823 рубля. Осознав, что стал жертвой мошенничества, мужчина обратился в правоохранительные органы.