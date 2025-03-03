Житель Чистополя осуждён за разглашение государственной тайны

Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю Чистополя, обвинённому в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Информацию об этом предоставила пресс-служба УФСБ по Республике Татарстан агентству «Татар-информ».

Согласно материалам дела, мужчина незаконно вывез с места службы секретную документацию и допустил её ознакомление посторонними лицами. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, осуждённому запретили занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с доступом к государственной тайне, на срок 1 год.