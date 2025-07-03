Житель Елабуги потерял 1 млн. рублей из-за телефонных мошенников

26-летний житель Елабуги стал жертвой изощренной схемы телефонного мошенничества, потеряв более 1 млн. рублей. Как установили полицейские, преступники действовали по классической схеме: сначала представились сотрудниками сотовой компании, убеждая продлить договор, затем - работниками Центробанка, предупредив о «взломе счетов», сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Молодой человек, поверив угрозам, перевел крупную сумму на «безопасный счет», после чего мошенники перестали выходить на связь. Как выяснило МВД Татарстана, номера злоумышленников зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Новосибирской области.

МВД Татарстана напоминает, что при телефонных разговоров с незнакомцами не следует сообщать о наличии сбережений и банковских счетов и карт, а также перепроверять информацию. В случае сомнений лучше проконсультироваться с родными или обратиться в полицию по номеру 102.

