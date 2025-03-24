Жители Казани смогут пройти бесплатную флюорографию 25 и 26 марта

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Город
24 марта 2025  20:03

Как сообщает официальный сайт мэрии, 25 и 25 марта казанцы смогут пройти флюорографическое обследование в передвижных рентгеновских аппаратах, которые будут расположены на парковках крупных ТЦ города. Акция проводится в рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулезом.

Так, 25 марта, обследование можно будет пройти на парковке возле ТЦ «Тандем» с 9:00 до 14:00 часов дня по адресу Ибрагимова, 56.

А 26 марта, передвижной аппарат будет стоять на парковке ТЦ «Мега», Проспект Победы, 141. Желающих ждут с 10:00 до 15:00.

Отдельно отмечается, что при себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт.

Ранее мы писали, что в 2024 году в Татарстане от туберкулеза скончалось 43 человека.

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