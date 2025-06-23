Жители Татарстана получили 9,4 млн рублей за некачественные коммунальные услуги

С начала 2025 года управляющие компании Татарстана вернули жителям республики 9,4 млн рублей за необоснованно начисленные платежи за ЖКУ. Как сообщает Госжилинспекция РТ, подавляющая часть этой суммы - 8,8 млн рублей - компенсирует предоставление услуг ненадлежащего качества.

К некачественным услугам специалисты относят подачу горячей воды температурой ниже установленных 60°C, а также превышение допустимых сроков отключения коммунальных услуг. Например, нормативы допускают отключение холодного водоснабжения не более чем на 8 часов в месяц, при этом единовременный перерыв не должен превышать 4 часов.

География возвратов охватывает всю республику. Наибольшие суммы получили жители Нижнекамска - 7,3 млн рублей. Значительные компенсации выплачены также в Елабужском (свыше 600 тыс. рублей) и Альметьевском (350 тыс. рублей) районах.