Жители Татарстана стали лучше платить за коммуналку

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Республика
4 июля 2026  16:22

Платёжная дисциплина в республике продолжает укрепляться. За январь–май текущего года уровень собираемости средств за жилищно-коммунальные услуги достиг 98,3% – это на 0,3 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2025-го. Такие данные привёл министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Среднегодовой показатель за последние 12 месяцев и вовсе составил 99,5% – плюс 0,2% к прошлому году. При этом всё больше граждан переходят на безналичные расчёты: доля электронных платежей уже превысила 82%. В мае текущего года собираемость оказалась на уровне 98%, что на 1% уступает маю прошлого года, однако общая динамика остаётся положительной.

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