Жительница Казани отдала мошенникам 260 тыс. рублей за «компенсацию» лекарств от ковида

Пожилая жительница Казани отдала мошенникам 260 тыс. в надежде на компенсацию за лекарство от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Так, потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником федеральной программы сертификации. Он рассказал, что ранее женщина покупала у них лекарства, которые сейчас признали непригодными. Из-за этого ей полагается компенсация в 450 тыс. рублей. Но для того, чтобы получить деньги женщине сначала требуется оплатить 43 тыс. рублей за хранение денег в банковской ячейке.

Она перевела деньги на указанный мошенником счет. После этого тот вновь потребовал у нее перевести еще более 50 тыс. рублей за страховку, что насторожило женщину. Она посчитала, что звонивший может быть мошенником и положила трубку.

Спустя несколько дней ей позвонила девушка, которая представилась начальницей этой же программы сертификации. Она убедила женщину оформить кредит и перевести деньги за указанный счет, чтобы закончить операцию по возврату страховки.

Позднее о произошедшем узнал внук женщины. Пенсионерка обратилась в полицию, где завели уголовное дело по статье «Мошенничество». В данный момент правоохранители устанавливают личности аферистов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане задержали мошенника, который предлагал купить сертификаты о вакцинации. Житель Бугульмы предлагал документы в сети по цене от 3,5 до 12 тысяч рублей.