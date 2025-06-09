Жительница Лениногорска лишилась 1,9 млн рублей в результате мошенничества

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Республика
9 июня 2025  10:54

В Лениногорском районе Татарстана возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества, жертвой которого стала 50-летняя местная жительница. По данным МВД по Республике Татарстан, злоумышленники использовали сложную схему обмана, имитируя действия правоохранительных органов.

Инцидент начался с сообщения в мессенджере, где преступник выдавал себя за начальника потерпевшей. Он сообщил о якобы проводимой ФСБ проверке в связи с утечкой персональных данных сотрудников. Вскоре с женщиной связались другие мошенники, представившиеся сотрудниками спецслужб, и убедили ее в том, что с ее банковского счета осуществлялись переводы на финансирование террористической организации.

Под давлением этой информации потерпевшая перевела все свои сбережения в размере 1 890 000 рублей на указанный злоумышленниками "безопасный счет". Осознание обмана пришло только после совершения перевода, когда женщина обратилась в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В МВД по Республике Татарстан подчеркивают, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют перевода денежных средств по телефону и не проводят проверки в подобном формате.

В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание преступников. Следователи изучают цифровые следы и анализируют движение денежных средств для выявления всей цепочки участников преступления.

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