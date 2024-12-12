Жительница Лениногорска потеряла 9,5 млн рублей из-за мошенников

В Лениногорске 63-летняя женщина стала жертвой мошенников, потеряв почти 10 миллионов рублей в попытке заработать на инвестициях. Об этом сообщили в МВД по Республике Татарстан.



Все началось с рекламы о возможности подработки, которую она увидела в социальной сети. Перейдя по ссылке, женщина попала в группу в мессенджере, где ей предложили работу в сфере инвестиций с обещанием высокой доходности. Убедившись в заманчивости предложения, она перевела первоначальные 10 тысяч рублей. Однако вскоре мошенники потребовали дополнительные вложения — еще 9 миллионов рублей.



Когда женщина отказалась выполнить их требования, злоумышленники стали настаивать на том, чтобы она взяла кредит на имя своей дочери. В итоге она согласилась и оформила кредит на сумму 9 миллионов рублей, переведя эти средства на «личный кошелек» на финансовой платформе. Поняв, что стала жертвой обмана, когда мошенники предложили ей внести еще средства для вывода денег, она обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.