Жительница РТ потеряла более 600 тыс. рублей из-за мошенников с сайта знакомств

32-летняя женщина стала жертвой мошенников, познакомившись с мужчиной на сайте знакомств. Новый знакомый предложил ей «выгодные инвестиции» с гарантированным доходом. Поначалу она вносила небольшие суммы - 20 и 57 тысяч рублей, а, чтобы вызвать доверие, мошенники даже разрешили ей вывести 6 тысяч рублей «прибыли». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Убедившись в «надежности» схемы, женщина заняла у родственницы 530 тыс. рублей и перевела их злоумышленникам. После этого доступ к «инвестиционной платформе» внезапно закрыли, а «финансовые консультанты» перестали выходить на связь.

Полиция Чистопольского района возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. Следователи устанавливают личности преступников. Правоохранители напоминают: любые предложения быстрого обогащения в интернете требуют особой осторожности. Прежде чем вкладывать деньги, нужно тщательно проверять информацию и консультироваться со специалистами.

Если вы стали жертвой аферистов, немедленно звоните в полицию по номеру 102.

