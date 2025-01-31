Жительницу Чистополя обманули мошенники, вынудив перевести почти миллион рублей

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Республика
31 января 2025  10:19

64-летняя жительница Чистополя стала жертвой телефонных аферистов. Сначала ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Он сообщил, что на её имя оформлена генеральная доверенность с жителем Украины, которого женщина не знала. Позже ей перезвонил другой мошенник, назвавшийся сотрудником ФСБ. Он угрожал уголовной ответственностью за «разглашение тайны» и убедил, что её счета могут быть использованы для финансирования терроризма.

Под давлением женщина перевела 290 тысяч рублей с личного счёта, а затем оформила кредиты в двух банках Чистополя на сумму 860 тысяч рублей, перечислив деньги на указанные мошенниками счета. Злоумышленники продолжали требовать новые кредиты, но в отделении «Почта Банка» кассир, заметив её растерянность, спросил: «Вам звонят мошенники?» Только после этого пострадавшая осознала обман.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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