Жительницу Чистополя обманули мошенники, вынудив перевести почти миллион рублей

64-летняя жительница Чистополя стала жертвой телефонных аферистов. Сначала ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Он сообщил, что на её имя оформлена генеральная доверенность с жителем Украины, которого женщина не знала. Позже ей перезвонил другой мошенник, назвавшийся сотрудником ФСБ. Он угрожал уголовной ответственностью за «разглашение тайны» и убедил, что её счета могут быть использованы для финансирования терроризма.

Под давлением женщина перевела 290 тысяч рублей с личного счёта, а затем оформила кредиты в двух банках Чистополя на сумму 860 тысяч рублей, перечислив деньги на указанные мошенниками счета. Злоумышленники продолжали требовать новые кредиты, но в отделении «Почта Банка» кассир, заметив её растерянность, спросил: «Вам звонят мошенники?» Только после этого пострадавшая осознала обман.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.