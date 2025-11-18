Жительницы Зеленодольского района потеряли 4 миллиона рублей из-за мошенников

Две жительницы Зеленодольского района стали жертвами преступников, лишившись в общей сложности около четырех миллионов рублей, сообщает МВД по РТ. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Первой пострадавшей стала 77-летняя зеленодольская пенсионерка. На протяжении недели ей звонили неизвестные, которые убедили ее в угрозе несанкционированного перевода всех ее сбережений «на нужды ВСУ». Чтобы «защитить» деньги, женщине посоветовали передать их на «ответственное хранение». Доверчивая пенсионерка последовала инструкциям и во дворе собственного дома отдала незнакомому мужчине 3,3 миллиона рублей.

Вторая жертва — 19-летняя жительница поселка Осиново. Девушке мошенники предложили простой способ заработка с помощью ставок в интернете. В течение недели она перечисляла деньги на электронные кошельки преступников, надеясь на крупный выигрыш. Когда накопления закончились, и она сообщила об этом своим «кураторам», те немедленно прекратили общение и заблокировали номера. Таким образом, девушка потеряла более 690 тысяч рублей.

Полиция Татарстана напоминает о правилах безопасности

МВД по Республике Татарстан призывает граждан быть бдительными и напоминает простые, но важные правила:

Не сообщайте незнакомцам по телефону информацию о своих сбережениях, счетах и банковских картах.

Перепроверяйте любую информацию, поступившую от неизвестных лиц.

Прежде чем совершить любое действие по инструкции незнакомца, посоветуйтесь с близкими.

Если вы стали жертвой мошенников, необходимо немедленно обратиться в полицию.