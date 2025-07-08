Жителя Нижнего Тагила задержали в Татарстане с крупной партией наркотиков

На трассе М-7 «Волга» полицейские задержали 33-летнего мужчину из Нижнего Тагила, который перевозил почти килограмм синтетического наркотика, сообщает МВД по РТ. Подозреваемый ехал в рейсовом автобусе Москва - Пермь, когда его остановили для проверки на посту «Тула-1».

Во время досмотра в рюкзаке задержанного нашли чёрный свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это был синтетический наркотик.

Мужчина признался, что уже месяц работал «доставщиком» для интернет-магазина, распространяющего запрещенные вещества. Он забирал наркотики из тайников в Москве и развозил их по разным городам.

Против задержанного возбудили уголовное дело за крупную поставку наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Ему грозит до 20 лет колонии. Следствие выясняет детали преступной схемы.