Жителя Нижнего Тагила задержали в Татарстане с крупной партией наркотиков

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Республика
8 июля 2025  12:53
Автор:
Владислав Косолапкин

На трассе М-7 «Волга» полицейские задержали 33-летнего мужчину из Нижнего Тагила, который перевозил почти килограмм синтетического наркотика, сообщает МВД по РТ. Подозреваемый ехал в рейсовом автобусе Москва - Пермь, когда его остановили для проверки на посту «Тула-1».  

Во время досмотра в рюкзаке задержанного нашли чёрный свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это был синтетический наркотик.  

Мужчина признался, что уже месяц работал «доставщиком» для интернет-магазина, распространяющего запрещенные вещества. Он забирал наркотики из тайников в Москве и развозил их по разным городам.  

Против задержанного возбудили уголовное дело за крупную поставку наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Ему грозит до 20 лет колонии. Следствие выясняет детали преступной схемы.

 

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