Жителям 5 домов Лаишевского района вернули 247 тысяч за некачественную воду

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Республика
31 июля 2025  16:05

Прокуратура Лаишевского района Татарстана провела проверку деятельности местной ресурсоснабжающей организации, в ходе которой были обнаружены серьезные нарушения. В период с апреля по май 2025 года жители пяти многоквартирных домов получали некачественную услугу водоснабжения - из-за засорения фильтров вода поступала мутной.

Согласно действующему законодательству, в таких случаях взимание полной платы за услугу является незаконным. По результатам проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, все выявленные нарушения были устранены, а жителям пяти домов произведен перерасчет на общую сумму более 247 тысяч рублей.

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Жителям 5 домов Лаишевского района вернули 247 тысяч за некачественную воду
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