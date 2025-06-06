Жителям Татарстана осталось меньше недели для выбора объектов благоустройства

До окончания голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в 2026 году осталось менее семи дней. Казанцы могут отдать голос за один из 32 предложенных парков и скверов города до 12 июня.

Участвовать в опросе могут все жители республики старше 14 лет через портал госуслуг РТ или мобильное приложение «Услуги РТ». Среди объектов для голосования — новые проекты, такие как скейт-парк в Дербышках, и уже знакомые горожанам территории, включая третью очередь набережной Нижнего Кабана.

Отдельно жители могут выбрать дворы для включения в программу «Наш двор» на 2026 год. За шесть лет действия программы в Татарстане благоустроено 2742 придомовые территории. Всего за десятилетие в регионе создано и модернизировано 422 общественных пространства с общим объемом инвестиций около 26 млрд рублей.

В 2025 году в Казани продолжаются работы по семи проектам благоустройства, включая территории у театра Камала и прибрежную зону у Храма-памятника на реке Казанке. Итоги голосования определят новые точки развития городской среды в следующем году.