Жителям Татарстана стали доступны федеральные медицинские каналы в МАКС

Жители Татарстана теперь могут получать проверенную информацию по вопросам здоровья в федеральных медицинских каналах, работающих в МАКС. Проект «ЗдравКонтроль» даёт возможность ознакомиться с рекомендациями врачей и задать вопросы практикующим специалистам и медицинским юристам. Каналы созданы при поддержке Министерства здравоохранения РФ и других ведомств с использованием гранта Президента России.

Проект «ЗдравКонтроль»: что это

Федеральные медицинские каналы запущены в рамках проекта «ЗдравКонтроль», который реализуется при поддержке Минздрава России, Росздравнадзора, Генеральной прокуратуры, Всероссийского союза пациентов и региональных общественных палат. Проект получил грант Президента РФ через Фонд президентских грантов.

За первые три месяца работы на каналах опубликовано 2500 просветительских медицинских постов, а в чатах эксперты подготовили более 3000 ответов пациентам. Команда проекта насчитывает 113 профильных медицинских специалистов.

Какие каналы доступны

«ЗдравКонтроль» — правовой навигатор для пациентов, которые пользуются медициной по полису ОМС.

«Детское здоровье» — канал для родителей, где можно узнать всё о здоровье детей.

«Женское здоровье» — информация от гинекологов, эндокринологов и маммологов.

«Мужское здоровье» — канал, созданный, чтобы мужчины перестали игнорировать симптомы и начали вовремя обращаться к врачу.

«Здоровое долголетие» — для тех, кто заботится о своём здоровье и здоровье близких.

«Онколог онлайн» — достоверная информация от практикующих онкологов, химиотерапевтов и радиологов.

«Стоматолог онлайн» — канал о современной стоматологии для пациентов и врачей.

Как задать вопрос врачу

В чатах при каналах жители Татарстана могут бесплатно задавать вопросы практикующим врачам по разным профилям, а также медицинским юристам. Консультации проводятся ежедневно с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Проект создан для того, чтобы каждый житель республики мог получить достоверную информацию о своём здоровье без посредников и очередей, напрямую от профессионалов.