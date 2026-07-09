Жителям Татарстана стали доступны федеральные медицинские каналы в МАКС

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Республика
9 июля 2026  14:15
Автор:
Владислав Косолапкин

Жители Татарстана теперь могут получать проверенную информацию по вопросам здоровья в федеральных медицинских каналах, работающих в МАКС. Проект «ЗдравКонтроль» даёт возможность ознакомиться с рекомендациями врачей и задать вопросы практикующим специалистам и медицинским юристам. Каналы созданы при поддержке Министерства здравоохранения РФ и других ведомств с использованием гранта Президента России.

Проект «ЗдравКонтроль»: что это

Федеральные медицинские каналы запущены в рамках проекта «ЗдравКонтроль», который реализуется при поддержке Минздрава России, Росздравнадзора, Генеральной прокуратуры, Всероссийского союза пациентов и региональных общественных палат. Проект получил грант Президента РФ через Фонд президентских грантов.

За первые три месяца работы на каналах опубликовано 2500 просветительских медицинских постов, а в чатах эксперты подготовили более 3000 ответов пациентам. Команда проекта насчитывает 113 профильных медицинских специалистов.

Какие каналы доступны

«ЗдравКонтроль»правовой навигатор для пациентов, которые пользуются медициной по полису ОМС.

«Детское здоровье»канал для родителей, где можно узнать всё о здоровье детей.

«Женское здоровье»информация от гинекологов, эндокринологов и маммологов.

«Мужское здоровье»канал, созданный, чтобы мужчины перестали игнорировать симптомы и начали вовремя обращаться к врачу.

«Здоровое долголетие» — для тех, кто заботится о своём здоровье и здоровье близких.

«Онколог онлайн» — достоверная информация от практикующих онкологов, химиотерапевтов и радиологов.

«Стоматолог онлайн»канал о современной стоматологии для пациентов и врачей.

Как задать вопрос врачу

В чатах при каналах жители Татарстана могут бесплатно задавать вопросы практикующим врачам по разным профилям, а также медицинским юристам. Консультации проводятся ежедневно с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Проект создан для того, чтобы каждый житель республики мог получить достоверную информацию о своём здоровье без посредников и очередей, напрямую от профессионалов.

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