1,1 млрд рублей субсидии получит РТ для формирования комфортной городской среды

На сайте правительства России появилось распоряжение о выдачи субсидий на формирование комфортной городской среды на 2024 год.

В документе идет речь о 6 регионах. Помимо Татарстана субсидии будут выданы: Белгородской, Вологодской, Ивановской, Тамбовской областям и Ненецкому автономному округу. В РТ сумма субсидий превышает 1,1 млрд рублей, остальные субъекты получат от 99 до 363 млн рублей. Ожидается, что они будут направлены на благоустройство парков и скверов, пешеходных зон, а также асфальтирование придомовых проездов, установку урон и лавочек.

Ранее сообщалось, что Татарстан дополнительно потратит 12 млрд рублей на проведение дорожных работ.