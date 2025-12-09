127 тысяч жителей Татарстана состоят на учете в онкодиспансере

Число пациентов, состоящих на учете в Республиканском онкологическом диспансере Татарстана, достигло 127 тысяч человек. Эти данные на конец ноября 2025 года привел врач-онколог отделения опухолей головы и шеи Артур Сайфуллин.

За первые десять месяцев текущего года в республике выявлено уже более 19 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Этот показатель приближается к годовому итогу 2024 года, когда было зарегистрировано 19,5 тысяч новых пациентов (рост на 7,2% по сравнению с 2023 годом).

Специалист связывает рост заболеваемости, в частности, с потреблением никотинсодержащей продукции. По его наблюдениям, в отделении опухолей головы и шеи, где раньше преобладали мужчины старше 55 лет, теперь увеличивается доля женщин и снижается средний возраст пациентов — появляются случаи заболевания среди людей моложе 50 лет.

«Раньше женщина с раком гортани была редкостью, сейчас такие случаи встречаются все чаще. Доля полов выравнивается», — отметил Сайфуллин.

Ранее министр здравоохранения РТ Альмир Абашев также сообщал о выявлении более 19 тысяч новых случаев онкологии за январь-октябрь 2025 года.