127 тысяч жителей Татарстана состоят на учете в онкодиспансере

news_top_970_100
Республика
9 декабря 2025  16:25

Число пациентов, состоящих на учете в Республиканском онкологическом диспансере Татарстана, достигло 127 тысяч человек. Эти данные на конец ноября 2025 года привел врач-онколог отделения опухолей головы и шеи Артур Сайфуллин.

За первые десять месяцев текущего года в республике выявлено уже более 19 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Этот показатель приближается к годовому итогу 2024 года, когда было зарегистрировано 19,5 тысяч новых пациентов (рост на 7,2% по сравнению с 2023 годом).

Специалист связывает рост заболеваемости, в частности, с потреблением никотинсодержащей продукции. По его наблюдениям, в отделении опухолей головы и шеи, где раньше преобладали мужчины старше 55 лет, теперь увеличивается доля женщин и снижается средний возраст пациентов — появляются случаи заболевания среди людей моложе 50 лет.

«Раньше женщина с раком гортани была редкостью, сейчас такие случаи встречаются все чаще. Доля полов выравнивается», — отметил Сайфуллин.

Ранее министр здравоохранения РТ Альмир Абашев также сообщал о выявлении более 19 тысяч новых случаев онкологии за январь-октябрь 2025 года.

news_right_column_240_400
Новости
Тарифы на ЖКУ в Татарстане: какое повышение нас ждет в 2026 году?
Тарифы на ЖКУ в Татарстане: какое повышение нас ждет в 2026 году?
Рекордно теплый ноябрь и поздний снег: как климат меняет традиционные зимние сроки в Татарстане
В Казани прошел урок мужества для будущих юристов с участием ветерана СВО
127 тысяч жителей Татарстана состоят на учете в онкодиспансере
«Не начинайте с максимума»: кардиолог назвал 4 правила безопасных тренировок для сердца
«Не начинайте с максимума»: кардиолог назвал 4 правила безопасных тренировок для сердца
Минздрав РТ: 14,5% жителей Татарстана являются курильщиками
На модернизацию водоснабжения в Казани направят 1,4 млрд рублей из ФНБ
Восемь казанских инициатив победили в зимнем сезоне фестиваля «Курше»