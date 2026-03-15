В Татарстане капремонт охватил 121 дом и десятки школ, больниц и детсадов

В 2026 году планируется обновить 706 многоквартирных домов. Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства, работы уже стартовали в 121 доме в 14 муниципальных образованиях. Подрядчики определены для 420 объектов, выполнение строительно-монтажных работ составляет 7%. Также запланирована замена 99 лифтов в 44 домах шести районов.

Продолжается обновление социальной инфраструктуры. Из 170 образовательных учреждений, включённых в программу, школы готовы на 14% (работы идут в 60), детские сады — на 24% (один объект в Казани завершён), ресурсные центры — на 23%, общежития — на 15%. Ремонт пищеблоков начнётся с летними каникулами.

В сфере здравоохранения из 96 объектов наибольшую долю составляют ФАПы — их готовность 37%. Пункты раздачи детского питания выполнены на 57% (два в Казани готовы), стационары — на 21%. Ремонтируются также пять поликлиник.

Молодёжная инфраструктура: детские лагеря готовы на 58%, подростковые клубы — на 47%, центры психолого-педагогической помощи — на 13% (все пять в работе). В культуре ремонт идёт в 38 учреждениях (в основном сельские ДК, готовность 20%), в спорте — 25 объектов (9%). Экологические программы выполнены на 30%.