156 тысяч пассажиров в Казани выбрали бесконтактную оплату проезда

news_top_970_100
Город
11 июня 2025  11:22

За шесть месяцев работы новой системы оплаты в электротранспорте Казани более 156 тысяч пассажиров воспользовались современными способами – геолокацией и QR-кодами. Об этом сообщили в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

Пассажиры могут скачать приложение «Казань транспорт», привязать банковскую карту и оплачивать проезд автоматически при входе в трамвай или троллейбус. Система определяет местоположение через GPS и Bluetooth, сверяет его с маршрутом транспорта и списывает средства. Альтернативный вариант – сканирование QR-кода, размещенного в салоне.

Статистика за полгода:

  • 119 729 оплат через QR-коды
  • 37 222 транзакций по геолокации
  • 178 000+ скачиваний приложения с момента запуска сервиса

Несмотря на цифровизацию, традиционный способ оплаты наличными у водителя остается доступным. В 244 единицах электротранспорта Казани уже действует бескондукторный режим, что ускоряет посадку и делает поездки комфортнее.

Напомним, ранее мы сообщали, что за первые 3 месяца 2025 года вандалы разбили 59 стекол на остановках в Казани.

news_right_column_240_400
Новости
Самокаты против человечества: как города ограничивают СИМ
Самокаты против человечества: как города ограничивают СИМ
Семен Кошелев продолжит карьеру в «Адмирале»
Министр молодежи РТ выступил против выплат беременным школьницам
Как в СССР студенты отдыхали
Как в СССР студенты отдыхали
156 тысяч пассажиров в Казани выбрали бесконтактную оплату проезда
В РТ определили дату выборов главы республики: голосование пройдет 14 сентября
Когда дачный участок считается неиспользуемым?
База отдыха, хоккейная команда и мультсериал про героев: как ветеран СВО планирует помогать товарищам