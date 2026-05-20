20 млрд рублей и 160 участков: казанские власти рассказали о дорожных планах на год

Доклад заместителя руководителя исполкома Казани Игоря Куляжева на аппаратном совещании 18 мая был посвящен планам по дорожным работам в городе на текущий год.

Вначале докладчик отметил, что в этом году на дорожные работы выделили больше 20 млрд рублей. Из них 12 млрд рублей - на ремонт обычных городских дорог, 4,6 млрд рублей - на программу «Наш двор», 3 млрд рублей - на строительство и реконструкцию новых дорог и 890 млн рублей - на многострадальную ливневую канализацию.

За эти деньги отремонтируют 160 участков дорог общей длиной более 100 км. Из них порядка 40 км - в поселках, чего раньше никогда не было.

Так, по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» сделают 14 участков (более 7,5 км). В списке улицы Ленинградская, Максимова, Можайского, Мавлютова, Минская, тротуары на Мамадышском тракте и другие. Здесь отремонтируют сами дороги, тротуары, знаки и лежачих полицейских. Готовность на данном фронте работ на настоящий момент 41% (два участка уже готовы, работы идут на оставшихся 11).

Также обновят «уставший» асфальт на 32 участках (около 36 км). Среди них проспект Ямашева, улицы Клары Цеткин, Восстания, Гудованцева, Сибирский тракт, проспект Победы.

Дополнительно слегка приведут в порядок 26 улиц (21 км). Это Возрождения, Ноксинская, Крутовская, Рассветная, Черемшановая, Заслонова и некоторые другие.

Что касается поселков и СНТ, то благодаря решению Рустама Минниханова им снова выделили деньги. На них отремонтируют 85 дорог в 30 поселках (среди счастливчиков Северный, Залесный, Мирный, Новая Сосновка). Также сделают подъезд к садовым товариществам «Руно» и «Солонка». А за семь последних лет уже построили 19 подъездных путей к 27 СНТ.

Кроме того, в Авиастроительном районе отремонтируют коллектор на ул. Петра Витера, в Советском - сети на ул. Галеева. Плюс построят новую насосную станцию.

За прошлый год городские власти насчитали 66 аварийных мест, где случилось в сумме больше 240 ДТП. Самые опасные: перекрестки Островского/Пушкина, Танковое кольцо, Чуйкова/Бондаренко, Габишева/Кул Гали.

Поэтому на них установят 430 знаков, 1,7 км ограждений, 16 лежачих полицейских, 2 светофора и 27 проекционных зебр. Плюс отремонтируют 7100 кв. м асфальта. Готовность данного проекта - 35%.

В 18 жилых массивах Казани (Большие Дербышки, Самосырово, Юдино и прочие) поставят около 1000 энергосберегающих светильников. На это выделят 40 млн рублей.

Также освещение появится на 162 участках дорог и тротуаров, где его вообще раньше не было. За восемь лет такой программы в городе смонтировали уже более 11600 светильников на 400 улицах.

На дорожную разметку выделили 520 млн рублей. Планируют нанести 425 тыс. кв. м. Сейчас сделано 37%. На главных дорогах используют термопластик - он крепче, на второстепенных - простую краску. Закончить все должны к сентябрю.

В Кировском районе построят дорогу с путепроводом через железную дорогу - от дублера Горьковского шоссе до ул. Приволжской (длина 1,5 км, от двух до четырех полос). Это часть будущего дублера, который выйдет на трассу М-7. Проект сильно разгрузит поток из Юдино, Займища, Аракчино и других поселков. Сейчас идут переговоры о выкупе земли и сносе строений.

Главный принцип реализации программы «Наш двор» - найти баланс между парковкой, озеленением, детскими площадками и проездами. В этом году планируют благоустроить 420 домов (или 600 тыс. кв. м асфальта). Сейчас работы сделаны в 29 дворах, идут еще в 139. Общая готовность составляет 29%.

Самый большой ремонтируемый двор - у 21 дома на улицах Красная Позиция, Гастелло, Гвардейская и Аделя Кутуя. Там отреставрируют 75500 кв. м и осчастливят больше 8 тыс. жителей. Самый маленький - на ул. Революционной, 56. Здесь всего 603 кв. м и только 22 жителя.

Впереди самая активная фаза работ, которая уже началась. Она всегда связана с ограничениями движения автотранспорта. Дистанционно дороги пока ремонтировать, к сожалению, не научились. Поэтому Куляжев попросил водителей с пониманием отнестись к данной ситуации.

Информацию о перекрытиях дорог в городе обещают заранее публиковать на портале kzn.ru. Вот только вряд ли кто-нибудь заглядывает туда каждый вечер в поисках своей улицы... Резонно было бы размещать аншлаги прямо у дорог за